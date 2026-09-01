Брюссель не торопится: €90 млрд для Киева растянут на два года Еврокомиссия не планирует ускорять выплату Киеву €90 млрд

Москва1 сен Вести.Европейская комиссия не намерена ускорять предоставление финансовой помощи Украине в размере €90 млрд, несмотря на просьбы Киева. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо, ее цитирует ТАСС.

Эти деньги будут выделены Киеву в течение двух лет сказала Пиньо

Ранее глава киевского режима потребовал у Европы раньше времени направить Украине 10 миллиардов долларов из кредита, который планировалось выдать в 2027 году. По его словам, это якобы позволит обеспечить ВСУ оружием в январе, феврале и марте.