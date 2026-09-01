Москва1 сенВести.Европейская комиссия не намерена ускорять предоставление финансовой помощи Украине в размере €90 млрд, несмотря на просьбы Киева. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо, ее цитирует ТАСС.
Эти деньги будут выделены Киеву в течение двух летсказала Пиньо
Ранее глава киевского режима потребовал у Европы раньше времени направить Украине 10 миллиардов долларов из кредита, который планировалось выдать в 2027 году. По его словам, это якобы позволит обеспечить ВСУ оружием в январе, феврале и марте.