Представитель ЕК Уйвари: Киеву не дали согласие на закупку Patriot на деньги ЕС

Еврокомиссия пока не одобрила закупку Киевом Patriot на кредит ЕС Представитель ЕК Уйвари: Киеву не дали согласие на закупку Patriot на деньги ЕС

Москва25 авг Вести.Еврокомиссия (ЕК) пока не разрешила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Киев может приобретать оружие, произведенное только либо в самой Украине, либо у стран Евросоюза.

Он отметил, что сперва Еврокомиссия рассматривает и утверждает контракты, по которым Киев будет закупать необходимое оружие, а потом уже выделяет для этого деньги.

Ранее власти Южной Кореи ответили отказом на просьбы представителей киевского режима организовать поставки ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Зеленский рассчитывает получить у США до 10% имеющихся у них запасов ракет для зенитных комплексов Patriot.