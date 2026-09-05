ЕК не получала формального запроса США о возврате потраченных на Украину денег

В ЕК ответили на вопрос о призыве США вернуть потраченные на Украину средства ЕК не получала формального запроса США о возврате потраченных на Украину денег

Москва5 сен Вести.Европейская комиссия не получала официального обращения Вашингтона с требованием вернуть средства, направленные на военную поддержку Киева. Об этом сообщил представитель ЕК Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе.

Он уточнил, что Брюсселю известно лишь о соответствующем комментарии, опубликованном в социальной сети, однако формального заявления от американской стороны не поступало, передает РИА Новости.

Других подробностей представитель Еврокомиссии не привел. Размер возможной компенсации и конкретные расходы, о которых могла идти речь, также не уточняются.

Ранее сообщалось, что киевский режим получит от Евросоюза новые поставки вооружений на сумму в 6,1 миллиарда евро. Выделение этой суммы на закупки оружия, боеприпасов и комплексов противовоздушной обороны (ПВО) одобрила Еврокомиссия.