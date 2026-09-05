Москва5 сенВести.Европейская комиссия не получала официального обращения Вашингтона с требованием вернуть средства, направленные на военную поддержку Киева. Об этом сообщил представитель ЕК Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе.
Он уточнил, что Брюсселю известно лишь о соответствующем комментарии, опубликованном в социальной сети, однако формального заявления от американской стороны не поступало, передает РИА Новости.
Других подробностей представитель Еврокомиссии не привел. Размер возможной компенсации и конкретные расходы, о которых могла идти речь, также не уточняются.
Ранее сообщалось, что киевский режим получит от Евросоюза новые поставки вооружений на сумму в 6,1 миллиарда евро. Выделение этой суммы на закупки оружия, боеприпасов и комплексов противовоздушной обороны (ПВО) одобрила Еврокомиссия.