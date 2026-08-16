В Анкаре заявили об отсутствии запроса Москвы о военных поставках Киеву

Турция заявила, что не получала от России запрос об оружии для Киева В Анкаре заявили об отсутствии запроса Москвы о военных поставках Киеву

Москва16 авг Вести.Администрация президента Турции не имеет сведений о дипломатическом запросе со стороны России о возможных планах поставки турецких вооружений Киеву, ответили в канцелярии президента Турции на вопрос РИА Новости.

Представитель администрации президента Турции ответил, что никаких сведений по данному вопросу нет.

Уточняющие вопросы журналистов относительно позиции Анкары по поводу военных поставок Киеву представитель турецкой администрации проигнорировал.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия запросила у США и Турции разъяснения в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о планах Вашингтона передать киевскому режиму новую крупную партию оружия.