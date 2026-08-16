В Анкаре допустили ухудшение отношений с Москвой из-за оружия Киеву Экс-атташе Турции Сефа заявил о риске ухудшения отношений с Россией

Москва16 авг Вести.Возможная передача Турцией оружия Украине способна серьезно осложнить отношения Анкары с Москвой. Об этом РИА Новости заявил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.

Поводом для комментария стал доклад, представленный в Конгресс США, в котором упоминаются возможные планы Анкары по поставкам вооружений Киеву. МИД России запросил разъяснения у американской и турецкой сторон, однако администрация президента Турции сообщила, что не располагает информацией по этому поводу.

Если эти утверждения подтвердятся, это нанесет огромный ущерб отношениям между Турцией и Россией, а также подорвет доверие к Турции отметил Сефа

Он подчеркнул, что последствия могут затронуть как военно-политическое сотрудничество, так и двусторонние связи в целом. По оценке экс-военного атташе, доверие остается одним из основных факторов взаимодействия Москвы и Анкары.

При этом турецкая сторона заявила, что не получала от России запрос об оружии для Киева. Администрация президента Турции не имеет никаких сведений об этом.