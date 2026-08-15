МИД РФ: поставки Киеву приведут к ухудшению отношений с Анкарой и Вашингтоном

В МИД РФ прокомментировали влияние поставок Киеву на международные отношения МИД РФ: поставки Киеву приведут к ухудшению отношений с Анкарой и Вашингтоном

Москва15 авг Вести.Возможная передача киевскому режиму американского оружия, базирующегося в Турции, приведет к ухудшению отношений России с Вашингтоном и Анкарой. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.

При этом поставки не изменят ситуации на фронте, добавила она. Тем не менее ущерб от них будет неизбежен.

Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой сказала Захарова

Представитель МИД отметила, что миротворческие инициативы Анкары и Вашингтона наряду с военными поставками неизбежно подрывают доверие.

Ранее Human Rights Watch (деятельность организации признана нежелательной в РФ) призвала США не допустить передачу хранящихся в Турции кассетных боеприпасов Украине. Отмечается, что большая часть запасов хранится более 30 лет, а неразорвавшиеся составляющие несут особую угрозу мирным гражданам.