Москва15 авгВести.Возможная передача киевскому режиму американского оружия, базирующегося в Турции, приведет к ухудшению отношений России с Вашингтоном и Анкарой. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.
При этом поставки не изменят ситуации на фронте, добавила она. Тем не менее ущерб от них будет неизбежен.
Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкаройсказала Захарова
Представитель МИД отметила, что миротворческие инициативы Анкары и Вашингтона наряду с военными поставками неизбежно подрывают доверие.
Ранее Human Rights Watch (деятельность организации признана нежелательной в РФ) призвала США не допустить передачу хранящихся в Турции кассетных боеприпасов Украине. Отмечается, что большая часть запасов хранится более 30 лет, а неразорвавшиеся составляющие несут особую угрозу мирным гражданам.