Москва25 июнВести.Москва во время контактов с Вашингтоном предупреждает о непредсказуемых последствиях передачи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, и акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои, как законную военную цель в томподчеркнула Захарова в ходе брифинга
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США после саммита с Россией на Аляске стали требовать от Москвы новых уступок по украинскому конфликту.