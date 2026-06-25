Захарова заявила, что в США должны понимать риски от поставок оружия Киеву

В МИД РФ рассказали США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Киеву Захарова заявила, что в США должны понимать риски от поставок оружия Киеву

Москва25 июн Вести.Москва во время контактов с Вашингтоном предупреждает о непредсказуемых последствиях передачи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, и акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои, как законную военную цель в том подчеркнула Захарова в ходе брифинга

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США после саммита с Россией на Аляске стали требовать от Москвы новых уступок по украинскому конфликту.