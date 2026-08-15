РФ потребовала у США и Турции разъяснений о планах поставок оружия Киеву Захарова: РФ требует у США и Турции разъяснить планы передачи оружия Киеву

Москва15 авг Вести.Россия запросила у Америки и Турции разъяснения в связи с обнародованной Конгрессом США информации о планах Вашингтона передать киевскому режиму новую крупную партию оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного "трансфера" смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми. Неясно, кто все-таки выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда имеется в виду перебросить объемный летальный груз киевским получателям. Наконец, чем именно руководствовались участники сделки в лице властей США и Турции, решив открыть очередной "ящик Пандоры", чтобы агония бандеровского режима затянулась сказала дипломат

Передача вооружений Киеву не способна повлиять на ход развития специальной военной операции, однако может привести к разрушениям, жертвам, а также разрушению доверия Москвы к Вашингтону и Анкаре.

МИД России запросил в Вашингтоне и Анкаре разъяснений в связи с обнародованной Конгрессом США информацией. Еще не поздно трезво оценить ситуацию подытожила Захарова

Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о предполагаемой передаче Киеву американских вооружений, находящихся в Турции, в том числе реактивных систем залпового огня MLRS и баллистических ракет ATACMS.

Киевский режим получит вооружения через частные турецкие компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую компанию VTIC International Ltd., а также через американские компании Patriot Defense Group и Pansophico.