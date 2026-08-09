Госдеп уведомил Конгресс США о поставках Киеву американского оружия из Турции

США могут отправить Киеву американское оружие из Турции Госдеп уведомил Конгресс США о поставках Киеву американского оружия из Турции

Москва9 авг Вести.Государственный департамент уведомил Конгресс США о предполагаемой передаче Украине американских систем вооружений, находящихся в Турции, отмечено в протоколе заседаний Конгресса.

Конгресс рассмотрит вопрос в 30-дневный срок, после чего США могут начать передачу вооружений Украине.

Речь идет о передаче 12 пусковых установок M270 MLRS, 2524 неуправляемых ракет M26 с кассетными боеприпасами двойного назначения улучшенного типа (DPICM), а также 47 тыс. снарядов M509A1 калибра 203 мм с DPICM.

Затем Украина получит 70 баллистических ракет ATACMS модификации M39.

Первоначальная стоимость передаваемого оружия составляет $255,9 млн.

Украина получит оружие через частные турецкие компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую компанию VTIC International Ltd., а также через американские компании Pansophico и Patriot Defense Group.

Россия рассматривает эти сделки как мешающие урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России, а в Кремле указывали, что накачивание Киева оружием не способствует переговорам.

Ранее сообщалось, что Украина ищет ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot в Польше, Германии и Азии.