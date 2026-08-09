Москва9 авгВести.Государственный департамент уведомил Конгресс США о предполагаемой передаче Украине американских систем вооружений, находящихся в Турции, отмечено в протоколе заседаний Конгресса.
Конгресс рассмотрит вопрос в 30-дневный срок, после чего США могут начать передачу вооружений Украине.
Речь идет о передаче 12 пусковых установок M270 MLRS, 2524 неуправляемых ракет M26 с кассетными боеприпасами двойного назначения улучшенного типа (DPICM), а также 47 тыс. снарядов M509A1 калибра 203 мм с DPICM.
Затем Украина получит 70 баллистических ракет ATACMS модификации M39.
Первоначальная стоимость передаваемого оружия составляет $255,9 млн.
Украина получит оружие через частные турецкие компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую компанию VTIC International Ltd., а также через американские компании Pansophico и Patriot Defense Group.
Россия рассматривает эти сделки как мешающие урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России, а в Кремле указывали, что накачивание Киева оружием не способствует переговорам.
Ранее сообщалось, что Украина ищет ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot в Польше, Германии и Азии.