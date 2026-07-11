Москва11 июл Вести.Турция активно добивается от Москвы разрешения на перепродажу ранее приобретенных зенитно-ракетных комплексов С-400 третьей стране, сообщает Bloomberg.

В статье говорится, что этот шаг призван разблокировать путь к снятию американских санкций и возвращению в программу по поставкам истребителей F-35.

Источники агентства уточнили, что официальное обращение Анкары к Москве по данному вопросу предшествовало недавнему саммиту НАТО, состоявшемуся 7–8 июля в турецкой столице.

Согласно тем же источникам, текущее обращение последовало за неудачной попыткой турецких властей найти компромиссное решение, которое позволило бы сохранить комплексы С-400 и одновременно обеспечить поставки истребителей F-35. Тогда Анкара, как сообщалось, предлагала гарантии контроля Вашингтоном над эксплуатацией С-400, чтобы эти системы не могли собирать чувствительные данные об американских истребителях. Однако представители США, по словам собеседников агентства, отклонили это предложение.

Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались в 2019 году, что тогда вызвало серьезную напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что вопрос дальнейшей судьбы ЗРК С-400 требует конструктивных переговоров с Москвой.