Москва12 авгВести.Анкара готовит поставку кассетных боеприпасов на Украину, заявили в Human Rights Watch (деятельность организации признана нежелательной в РФ). Организация призвала США не допустить передачу этих вооружений.
Правозащитники обратились в Конгресс США, потребовав заморозить поставку. Отмечается, что большая часть запасов хранится более 30 лет, а неразорвавшиеся составляющие несут особую угрозу мирным гражданам.
Ранее сообщалось, что Госдеп уведомил Конгресс о предполагаемой передаче Киеву американских систем вооружений, находящихся в Турции. Позже в Анкаре заявили, что не располагают информацией о планах Вашингтона по поставкам оружия.