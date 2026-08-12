Вашингтон призвали заблокировать поставку Киеву кассетных боеприпасов из Турции HRW просит США заблокировать поставку Украине кассетных боеприпасов из Турции

Москва12 авг Вести.Анкара готовит поставку кассетных боеприпасов на Украину, заявили в Human Rights Watch (деятельность организации признана нежелательной в РФ). Организация призвала США не допустить передачу этих вооружений.

Правозащитники обратились в Конгресс США, потребовав заморозить поставку. Отмечается, что большая часть запасов хранится более 30 лет, а неразорвавшиеся составляющие несут особую угрозу мирным гражданам.

Ранее сообщалось, что Госдеп уведомил Конгресс о предполагаемой передаче Киеву американских систем вооружений, находящихся в Турции. Позже в Анкаре заявили, что не располагают информацией о планах Вашингтона по поставкам оружия.