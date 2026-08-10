Анкара не располагает информацией о поставках оружия Украине через Турцию

В Турции заявили, что не знают о планах США передать оружие Украине Анкара не располагает информацией о поставках оружия Украине через Турцию

Москва10 авг Вести.Турецкие власти не располагают информацией о планах США передать Украине американское вооружение через территорию Турции. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве страны.

Ранее Госдепартамент США уведомил конгресс о предполагаемой передаче Украине находящихся в Турции американских систем вооружения. Речь, в частности, идет о пусковых установках реактивных систем залпового огня MLRS и баллистических ракетах ATACMS.

У нас нет информации о каких-либо планах Госдепартамента США в этом направлении, вопрос лучше адресовать непосредственно американской стороне сказал источник

Согласно документам конгресса, передачу планируется осуществить через частные турецкие компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую компанию VTIC International Ltd., а также американские компании Pansophico и Patriot Defense Group.