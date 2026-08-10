Москва10 авгВести.Турецкие власти не располагают информацией о планах США передать Украине американское вооружение через территорию Турции. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве страны.
Ранее Госдепартамент США уведомил конгресс о предполагаемой передаче Украине находящихся в Турции американских систем вооружения. Речь, в частности, идет о пусковых установках реактивных систем залпового огня MLRS и баллистических ракетах ATACMS.
У нас нет информации о каких-либо планах Госдепартамента США в этом направлении, вопрос лучше адресовать непосредственно американской сторонесказал источник
Согласно документам конгресса, передачу планируется осуществить через частные турецкие компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую компанию VTIC International Ltd., а также американские компании Pansophico и Patriot Defense Group.