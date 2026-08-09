Москва9 авгВести.Президент Сербии Александр Вучич после визита в Белград главы киевского режима Владимира Зеленского выразил обеспокоенность тем, что Европа может оказаться на пороге масштабной войны.
Я считаю, что мы находимся в начале крупной войны. И именно поэтому я надеялся, что кто-то уже что-нибудь предпримет для установления мира. Этого не произошло и не произойдет в ближайшее время, а значит, мы стоим на пороге гораздо более масштабной войнызаявил Вучич в интервью гендиректору Axel Springer Матиасу Допфнеру
Президент Сербии не считает возможным завершение украинского конфликта в этом году и раньше следующей весны. Он добавил, что не видит "возможности для компромиссных решений" в сложившейся ситуации.
Вучич также предостерег от стремления к поражению России и потребовал сделать все возможное для достижения прекращения огня.
Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые приехал в Сербию в пятницу, 7 августа. 8 августа Вучич встретился с Зеленским в Белграде.