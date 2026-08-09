Вучич заявил, что Европа стоит на пороге масштабной войны Вучич: мы находимся на пороге масштабной войны

Москва9 авг Вести.Президент Сербии Александр Вучич после визита в Белград главы киевского режима Владимира Зеленского выразил обеспокоенность тем, что Европа может оказаться на пороге масштабной войны.

Я считаю, что мы находимся в начале крупной войны. И именно поэтому я надеялся, что кто-то уже что-нибудь предпримет для установления мира. Этого не произошло и не произойдет в ближайшее время, а значит, мы стоим на пороге гораздо более масштабной войны заявил Вучич в интервью гендиректору Axel Springer Матиасу Допфнеру

Президент Сербии не считает возможным завершение украинского конфликта в этом году и раньше следующей весны. Он добавил, что не видит "возможности для компромиссных решений" в сложившейся ситуации.

Вучич также предостерег от стремления к поражению России и потребовал сделать все возможное для достижения прекращения огня.

Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые приехал в Сербию в пятницу, 7 августа. 8 августа Вучич встретился с Зеленским в Белграде.