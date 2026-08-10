Коротченко заявил о возможных терактах со стороны Украины против АЭС в Турции Эксперт прогнозирует возможные теракты со стороны Украины против АЭС в Турции

Москва10 авг Вести.Украина может попытаться совершить масштабные террористические акты против атомных электростанций Турции. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, именно спецслужбы Украины активным образом готовили и осуществляли практические террористические атаки на инфраструктуру глобальных масштабных проектов, которые Россия реализует совместно с Анкарой в области поставок энергоресурсов.

В этой связи никто не гарантирует нам, что Украина не попытается в очередной раз нанести удары по инфраструктуре "Турецкого потока", а может быть, попытается совершить с использованием новых подводных дронов, которые она получает от Великобритании, и непосредственно теракты в морских акваториях. Поэтому для нас принципиально важно иметь канал постоянного круглосуточного взаимодействия с Турцией именно по вопросам пресечения украинской террористической активности. В конечном итоге мы не можем исключать и провокации против тех АЭС, которые сегодня возводятся в Турции благодаря контрактам Анкары с Росатомом, когда Украина может попытаться совершить масштабные террористические акты против объектов атомной электрогенерации Турции сказал он

Ранее сообщалось, что турецкие власти не располагают информацией о планах США передать Украине американское вооружение через территорию Турции.