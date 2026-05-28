Москва28 мая Вести.Десять волн непрерывных ударов способны лишить Украину электроэнергии. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Никакой жалости к противнику. Это военная диктатура, которая функционирует и которая, к сожалению, пока что устойчива, невзирая на коррупционные и прочие конфликты внутри. Поэтому задача не размазывать тонким слоем удары по всей территории Украины, а сосредоточиться на электрогенерации. Пять-восемь-десять волн непрерывных ракетных ударов, чтобы выключить у режима Зеленского свет, и тогда наступит новая реальность. Эта проблема перезрела, и ее необходимо решать уверен Коротченко

По его мнению, на реализацию такого плана есть несколько месяцев.

В окно возможности сроком в 8-12 месяцев надо постараться сделать так, чтобы Украина прекратила свое существование в виде целостной системы военного и государственного управления и администрирования полагает он

Ранее сообщалось, что ВС России применили "Орешник" в ходе "удара возмездия" по украинским военным целям 24 мая, после того как 22 мая беспилотники ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске.