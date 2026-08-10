Москва10 авг Вести.В России необходимо создать новые войска нестратегического ядерного сдерживания. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, России нужно готовиться к модели реагирования на новые вызовы и угрозы со стороны Запада.

На мой взгляд, есть необходимость еще раз проанализировать основные ключевые положения российской военной доктрины и, в частности, детализировать вопросы применения тактического ядерного оружия, которое должно стать реальным оружием поля боя в случае столкновения с НАТО … Я выступаю … за то, чтобы в структуре Вооруженных Сил Российской Федерации был создан новый род войск, который можно было бы назвать войска нестратегического ядерного сдерживания. Когда тот потенциал и средства доставки тактического ядерного оружия, которые у нас есть … могли бы быть активным образом задействованы вот в период, когда НАТО думает, что будет вести такую войну, убивать русских дистанционно, дескать, ничего им за это не будет сказал он

Также Коротченко добавил, что новые критерии применения тактического ядерного оружия должны быть реально актуализированы, а армия ВС РФ – готова к его практическому использованию.

НАТО по своим совокупным военным возможностям более чем в четыре с половиной раза превосходят Российскую Федерацию, поэтому сдерживать НАТО, тем более ведение боевых действий возможно только с опорой на тактическое ядерное оружие отметил он

Ранее Игорь Коротченко заявил, что Украина может попытаться совершить масштабные террористические акты против объектов атомной электрогенерации Турции.