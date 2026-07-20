Москва20 июл Вести.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью ИС "Вести" предложил создать в России межведомственную группу, в которую входили бы представители спецслужб и аналитики, для оценки дезинформационной игры западных стран.

По словам эксперта, на Западе реализуется комплексная программа, направленная на то, чтобы удержать российское руководство от применения на определенном этапе специального вида оружия.

Различного рода сигналы, заявления о готовности к переговорам, о том, что какая-то страна устала и хочет, дескать, направить представителей. Это большая дезинформационная, стратегическая игра Запада против нас. Я бы предложил создать под эгидой помощника президента Алексея Дюмина специальную межведомственную группу с участием представителей российских спецслужб и других аналитических структур для того, чтобы комплексно оценивать эту глобальную стратегическую дезинформационную игру сказал Игорь Коротченко

Он добавил, что при необходимости Россия должна быть готова пойти на разумно-оправданную эскалацию в интересах решения задачи по разгрому режима Владимиру Зеленского и удержания Запада от перехода к активной фазе боевых действий против РФ.