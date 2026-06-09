Эксперт Коротченко: Россию от угроз НАТО спасет победа в СВО

Военный аналитик рассказал, что спасет Россию от угроз НАТО Эксперт Коротченко: Россию от угроз НАТО спасет победа в СВО

Москва9 июн Вести.Единственным действенным способом защиты России от угроз со стороны НАТО является победа в специальной военной операции путем уничтожения энергосистемы Украины. Таким мнением с NEWS.ru поделился известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что само существование Североатлантического альянса представляет для РФ прямую угрозу, которая требует решительных действий.

На данном этапе мы можем противодействовать объединению только одним способом: уничтожить режим Владимира Зеленского массированными ударами по электрогенерации страны сказал аналитик

По его словам, альтернативных способов для быстрого достижения результата нет.

Поэтому предстоит, хотим мы того или нет, принимать соответствующее решение. Нужно полное уничтожение электрогенерации Украины. Эту задачу надо решать заключил Коротченко

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призвал ликвидировать Зеленского, так как он своими действиями пытается спровоцировать прямой военный конфликт России и Запада.