Посол России: конфронтационный курс НАТО в отношении России усиливается Посол Гончар: НАТО усиливает конфронтационную риторику в отношении России

Москва11 июн Вести.Линия НАТО в отношении России приобретает все более конфронтационный характер, несмотря на расхождения между Вашингтоном и его европейскими союзниками, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью "Известиям".

Несмотря на определенный разлад в НАТО между США и Европой, конфронтационный курс альянса в отношении России сохраняется и даже усиливается, линия на агрессивную милитаризацию превалирует приводят "Известия" слова Гончара

По мнению посла, западные элиты стремятся выстроить свою безопасность за счет и в ущерб России, запугивая граждан "российской угрозой". Подобные действия европейских политиков наносят ущерб экономике стран НАТО и ухудшают благосостояние населения.

На мой взгляд, гражданам натовских, особенно европейских стран стоит всерьез задуматься над тем, куда их навязчиво подталкивает политкласс уточнил Гончар

Посол добавил, что европейскому населению стоило бы также спросить самих себя, соответствует ли проводимая политиками эскалационная линия долгосрочным интересам населения.

Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что единственным действенным способом защиты России от угроз со стороны НАТО является победа в специальной военной операции (СВО) путем уничтожения энергосистемы Украины.

По мнению Коротченко, само существование НАТО является для России прямой угрозой, которая требует решительных действий.