Захарова: Киев будет подвергнут массированному удару в случае атак в День Победы

В МИД РФ напомнили Киеву о последствиях срыва празднования Дня Победы Захарова: Киев будет подвергнут массированному удару в случае атак в День Победы

Москва7 мая Вести.Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару в случае попытки срыва празднования Дня Победы. Об этом в ходе брифинга напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она призвала граждан Украины и иностранный дипломатический корпус покинуть столицу страны, прислушавшись к рекомендации Минобороны.

[Киев] может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднований 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнула Захарова

Ранее в МО РФ заявили, что Вооруженные силы России нанесут удар по центру Киева, если боевики попытаются сорвать парад Победы на 9 Мая в Москве. Там указали, что ранее РФ таких ударов не наносила по гуманитарным соображениям.