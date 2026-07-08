Москва8 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность касательно потенциальной передачи Турции новейших малозаметных истребителей F-35.

В интервью телеканалу CNN глава израильского правительства пояснил, что такой шаг мог бы нарушить баланс сил на Ближнем Востоке, так как Турция демонстрирует агрессивные намерения.

Они хотят вернуть Османскую империю утверждает Нетаньяху

Эта амбиция, по мнению премьера, предполагает включение не только современной Турции, но и ряда других государств, в том числе Сирии, частей Иордании, Израиля и стран в Персидском заливе.

Политик полагает, что в случае получения Анкарой истребителей F-35, они будут использованы для реализации указанных агрессивных планов.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил вероятность возобновления поставок F-35 Турции спустя семь лет.