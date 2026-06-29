Москва29 июн Вести.Угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля совершенно недопустимы, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на заседании в правительстве.

Он отметил, что готов "обратить внимание американских друзей" на слова турецкого лидера.

Не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призвал к уничтожению Израиля. Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если мы чему и научились из истории нашего народа, так это тому, что, когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к этому стоит отнестись серьезно