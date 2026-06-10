Офис Нетаньяху жестко ответил на обвинения Эрдогана в дестабилизации региона

В Израиле жестко ответили на обвинения Эрдогана Офис Нетаньяху жестко ответил на обвинения Эрдогана в дестабилизации региона

Москва10 июн Вести.Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху жестко ответил на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что Тель-Авив дестабилизировал обстановку в регионе. Там заявили, что турецкий лидер не может "проповедовать мораль Израилю".

В своем заявлении канцелярия Нетаньяху назвала Эрдогана "антисемитским диктатором", который "совершает геноцид против курдов".

Поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьму политических оппонентов, – последний, кто может проповедовать мораль Государству Израиль говорится в публикации

В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль и Армия обороны страны (ЦАХАЛ) будут продолжать решительно действовать против Ирана и его сил, которые, по мнению израильских властей, угрожают Ближнему Востоку и всему миру.

Ранее Эрдоган назвал политику Израиля на Ближнем Востоке фактором угрозы для национальной безопасности Турции.

В апреле издание The Jerusalem Post сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допускает возможность войны с Израилем.