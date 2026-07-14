Турецкий суд объявил Нетаньяху в международный розыск через Интерпол Стамбульский суд объявил Нетаньяху в международный розыск через Интерпол

Москва14 июл Вести.Турция объявила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол, сообщила газета Sabah.

Уточняется, что израильского лидера обвиняют в нарушении норм международного права.

Коллегия судей, рассматривающих в 11-м суде Стамбула по уголовным делам иск касательно задержания Глобальной флотилии "Сумуд", вынесла решение объявить обвиняемого Нетаньяху в розыск через "красный" бюллетень сообщило издание

Ранее в МИД Турции заявили, что перехват Израилем судов, доставляющих гуманитарную помощь жителям сектора Газа, представляет собой террористический акт. В МИД еврейского государства назвали миссию флотилии "провокацией", отметив что ни одному из судов не удалось "войти в зону активных боевых действий или прорвать законную морскую блокаду".

1 октября 2025 года израильские корабли заблокировали по пути в сектор Газа "Флотилию стойкости" с гуманитарной помощью. На борту одного из судов находилась шведская активистка Грета Тунберг. Согласно заявлению флотилии, военные корабли Израиля специально протаранили одно из судов и применяли водометы против ряда других. Активисты обвинили Тель-Авив в "активной агрессии".