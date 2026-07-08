Глава Пентагона впервые посетит Израиль на фоне сообщений о продаже F-35 Турции Хегсет посетит Израиль, чтобы развеять слухи о продаже самолетов F-35 Турции

Москва8 июл Вести.Шеф Пентагона Пит Хегсет планирует нанести в среду свой первый на данном посту визит в Израиль, чтобы развеять опасения властей еврейского государства насчет возможной продажи истребителей F-35 Турции, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как ожидается, глава американского военного ведомства встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.

В публикации подчеркивается, что поездка отчасти призвана "смягчить обеспокоенность Израиля по поводу возможной продажи Турции новейших истребителей-невидимок F-35", против которой выступает Нетаньяху. Кроме того, визит Хегсета состоится на фоне новых ударов США по территории Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. Тем не менее глава Белого дома пообещал, что США отменят санкции в отношении Турции, введенные за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2019 году. Тогда вместе с введением рестрикций Соединенные Штаты исключили ее из программы поставок истребителей F-35 из-за нарушения закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Несмотря на неопределенность в высказываниях американского лидера, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.