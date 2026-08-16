Москва16 авг Вести.Новые возможные поставки Турцией американского оружия Вооруженным силам Украины отдалят перспективы урегулирования украинского конфликта. Об этом в беседе с ТАСС заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

По его мнению, после российско-американского саммита на Аляске не стоило ожидать от Вашингтона нейтральной позиции по этому конфликту. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются страной, которая поддерживает Киев. При этом, обратил внимание Тимофеев, ранее США передавали вооружение украинской армии напрямую, а сейчас дистанцировались в сторону косвенных поставок.

С российской точки зрения, это [поставки американского оружия Турцией] отдаляет перспективы урегулирования. С американской точки зрения - нет. Потому что США не заинтересованы в том, чтобы Украина потерпела военное поражение... А российская сторона ведет дело к решению тех задач, которые были поставлены, в том числе к достижению военного успеха. Поэтому здесь наши подходы неизбежно разнятся сказал гендиректор РСМД

Ранее Государственный департамент уведомил Конгресс США, что Анкара может передать Киеву устаревшее американское вооружения на сумму в размере 255,9 миллиона долларов. В частности, речь идет о реактивных системах залпового огня, неуправляемых кассетных боеприпасах к ним, снарядах калибра 203 мм, а также ракетах ATACMS.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения в связи с обнародованной Конгрессом США информацией. Дипломат подчеркнула, что передача вооружений Киеву не способна повлиять на ход развития специальной военной операции, однако может разрушить доверие РФ к США и Турции.