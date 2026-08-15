РСМД: духа Анкориджа не хватило для установления мира на Украине

В РСМД констатировали, что духа Анкориджа не хватило для мира на Украине РСМД: духа Анкориджа не хватило для установления мира на Украине

Москва15 авг Вести.Саммита Россия – США в Анкоридже оказалось недостаточно, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта, заявил ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

В то же время свои задачи саммит выполнил, поскольку позволил сменить парадигму, существовавшую в отношениях между Москвой и Вашингтоном с начала специальной военной операции – то есть, позволил возобновить диалог и сменить ориентацию США исключительно на санкции и сдерживание РФ, подчеркнул Тимофеев.

Когда пришел [к власти] президент [CША] Дональд Трамп, он выразил политическую волю к тому, чтобы начать переговоры. И одним из наиболее ярких событий стал саммит в Анкоридже, когда российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп лично встретились и непосредственно обменялись мнениями. Другое дело, что для урегулирования на Украине он все-таки был недостаточен сказал он

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон убеждал Москву в принятии киевским режимом пониманий, достигнутых в Анкоридже. Она подчеркнула, что авторство компромиссного предложения, ставшего предметом обсуждения тогда, принадлежит именно США.

Позднее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия на данном этапе привержена выполнению договоренностей, достигнутых в Анкоридже.