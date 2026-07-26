Журналист Мур рассказала о трансформации "духа Анкориджа" в отношениях РФ и США "Анкоридж стал с душком": журналист указала на изменения в отношениях РФ с США

Москва26 июл Вести.На полях саммита АСЕАН российский министр иностранных дел Сергей Ларов и американский госсекретарь Марко Рубио в ходе переговоров вспомнили встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025. Сейчас стало очевидно, что США пересмотрели свою позицию с тех пор. Об этом заявила ИС "Вести" журналист Екатерина Мур.

Договоренности в Анкоридже носили "частично компромиссный характер". По итогам переговоров на полях АСЕАН госсекретарь США заявил, что выдвинутые предложения "провалились". В свою очередь российский министр считает, что следует понять "кто именно провалился".

Скептическое отношение к этой встречи [Лаврова и Рубио]. Мы видим последовавшие комментарии господина Лаврова, который сказал, что со своей стороны мы [РФ] все сделали. Подразумевается, что американская сторона не соблюла принципы взаимодействия, которые от нее ожидали. Многие склоняются к тому, что Анкоридж уже "не дух Анкориджа", а "Анкоридж с душком", скажем так. Мы видим смену настроений у [президента США] Дональда Трампа, у его кабинета. … Даже промагоактивисты, которые раньше негативно относились к Украине, начали вдруг активно за нее агитировать. Что-то действительно сменилось в Вашингтоне сказала Мур



Под выражением "дух Анкориджа" российская сторона подразумевает атмосферу доверия между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Ранее заявлялось, что по итогам саммита на Аляске РФ и США достигли "четкого понимания".