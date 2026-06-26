На Западе заметили изменение ожиданий РФ от договоренностей Анкориджа BZ: Москва больше не делает ставку на выполнение США договоренностей Анкориджа

Москва26 июн Вести.Москва перестала делать ставку на то, что Вашингтон будет выполнять договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров президента РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в 2025 году. На это указало издание Berliner Zeitung.

Осторожное сближение между Вашингтоном и Москвой, ... по всей видимости, прекратилось. В необычно резких выражениях советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков дал понять, что Россия больше не рассчитывает на выполнение достигнутых тогда договоренностей говорится в публикации

Авторы статьи отметили, что заявление Ушакова можно расценивать как смену курса. Если ранее в Москве на так называемые "аляскинские договоренности" рассчитывали как на основу для дальнейшего диалога, то теперь Кремль "фактически похоронил надежды на успех переговоров."