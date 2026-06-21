Москва21 июнВести.Россия не ждет выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а рассчитывает на победу и реализацию собственных целей. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он подчеркнул, что российская позиция остается неизменной и основывается на ранее обозначенных принципах.
Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целейсказал Ушаков
Помощник президента РФ добавил, что заявления Москвы и данные ранее обещания, в том числе в ходе переговоров в Анкоридже, основывались и продолжают основываться на ее принципиальной позиции в конфликте.
Ушаков также отметил, что договоренностей сегодня придерживается лишь одна из сторон. Другая же, заявил он, оказалась "не совсем в состоянии пройти свою часть пути".