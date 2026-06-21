Ушаков: РФ ждет победы, а не выполнения достигнутых в Анкоридже договоренностей Ушаков: РФ ждет не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы

Москва21 июн Вести.Россия не ждет выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а рассчитывает на победу и реализацию собственных целей. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он подчеркнул, что российская позиция остается неизменной и основывается на ранее обозначенных принципах.

Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей сказал Ушаков

Помощник президента РФ добавил, что заявления Москвы и данные ранее обещания, в том числе в ходе переговоров в Анкоридже, основывались и продолжают основываться на ее принципиальной позиции в конфликте.

Ушаков также отметил, что договоренностей сегодня придерживается лишь одна из сторон. Другая же, заявил он, оказалась "не совсем в состоянии пройти свою часть пути".