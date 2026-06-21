Ушаков: на Западе уверены, что смогут нанести РФ поражение, но они ошибаются

Ушаков: на Западе ошибаются, рассчитывая нанести поражение России Ушаков: на Западе уверены, что смогут нанести РФ поражение, но они ошибаются

Москва21 июн Вести.Западные страны ошибаются, рассчитывая нанести поражение России, реальная ситуация на поле боя доказывает их заблуждение. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение, об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды сказал он

По словам Ушакова, для реальной оценки ситуации необходимо внимательно смотреть на происходящее на линии боевого соприкосновения.

Они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед добавил помощник российского лидера

Ранее Ушаков заявил, что европейцы ошибочно считают, что ситуация на поле боя меняется в пользу Украины, это категорически неверно.