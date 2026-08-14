Анкара не обращалась к Москве по вопросу моратория в Черном море

Турция официально не обращалась к России по мораторию в Черном море Анкара не обращалась к Москве по вопросу моратория в Черном море

Москва14 авг Вести.Турция до сих пор не обращалась официально к России по вопросу моратория на военные действия в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Уточняется, что конкретные механизмы реализации моратория пока не выработаны.

Турецкая сторона на словах передавала сторонам свою озабоченность безопасностью в Черном море добавил собеседник агентства

По его информации, контакты Анкары с Москвой и Киевом по вопросу моратория ведутся "в закрытом режиме".

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu заявил, что турецкая сторона передала России и Украине предложение о введении моратория на военные действия.