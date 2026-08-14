Москва14 авгВести.Турция до сих пор не обращалась официально к России по вопросу моратория на военные действия в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.
Уточняется, что конкретные механизмы реализации моратория пока не выработаны.
Турецкая сторона на словах передавала сторонам свою озабоченность безопасностью в Черном моредобавил собеседник агентства
По его информации, контакты Анкары с Москвой и Киевом по вопросу моратория ведутся "в закрытом режиме".
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu заявил, что турецкая сторона передала России и Украине предложение о введении моратория на военные действия.