СМИ раскрыли, как в ЕС реагируют на требование Зеленского по кредиту Politico: ЕС сдержанно реагирует на призывы Зеленского ускорить кредитование

Москва1 сен Вести.Страны Евросоюза (ЕС) сдержанно реагируют на призывы Владимира Зеленского ускорить выделение Украине части кредита. Об этом пишет издание Politico.

Зеленский призывает ускорить выделение части кредита ЕС, однако реакция стран Евросоюза пока была довольно сдержанной говорится в публикации

Ранее глава киевского режима потребовал у Европы раньше времени направить Украине 10 миллиардов долларов из кредита, который планировалось выдать в 2027 году. По его словам, это якобы позволит обеспечить ВСУ оружием в грядущих январе, феврале и марте.