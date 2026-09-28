Министры обороны ЕС не договорились о передаче Киеву запасов Patriot Каллас: министры обороны ЕС не согласовали отправку ракет Patriot Украине

Москва28 сен Вести.Главы оборонных ведомств стран Евросоюза не достигли согласия относительно передачи Киеву имеющихся у отдельных государств объединения запасов ракет Patriot в обмен на последующие поставки. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны Евросоюза.

Никаких новых решений о передаче ракет не принято сегодня сказала Каллас

Она отметила, что у ЕС осталась последняя опция: отдельные страны объединения передадут Киеву имеющиеся запасы, чтобы затем получить новые поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Украины на 90 млрд евро.