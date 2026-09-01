ЕС ищет для Украины ракеты с истекающим сроком годности Каллас предложила отдать Украине ракеты с истекающим сроком годности

Москва1 сен Вести.Евросоюз (ЕС) ищет для Украины ракеты систем противовоздушной обороны (ПВО) с истекающим сроком годности. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС в Ирландии, ее слова приводит ТАСС.

Киев испытывает наибольшую потребность именно в ракетах для ПВО, указала Каллас. Брюссель рассчитывает получить их не только от стран ЕС, но и от государств за пределами объединения.

Главная проблема Украины – ракеты для ПВО. Мы знаем, что некоторые страны ЕС еще имеют такие ракеты, срок хранения которых скоро истечет. Поэтому было бы очень хорошо, если бы они отдали их Украине заявила она

Каллас также отметила, что встреча министров обороны ЕС носит неформальный характер, поэтому Киеву не следует ожидать по ее итогам немедленных конкретных решений.

Глава евродипломатии не называла конкретные страны, однако, по данным Bloomberg, Брюссель оказывает давление на Испанию и Грецию, чтобы они предоставили Украине ракеты-перехватчики Patriot. Уточняется, что обе страны имеют запасы ракет-перехватчиков, срок годности которых подходит к концу, и именно этими ракетами ЕС предлагает поделиться с Украиной.

Ранее издание The Japan Times писало, что ЕС призывает Японию и Южную Корею поделиться с Украиной имеющимися запасами ракет.