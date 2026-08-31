На Западе заявили о давлении ЕС на Грецию и Испанию из-за поставок ракет Киеву Politico: ЕС окажет давление на Грецию и Испанию из-за поставок ракет Киеву

Москва31 авг Вести.Греция и Испания столкнутся с давлением со стороны Евросоюза на предстоящих встречах европейских чиновников в Ирландии. Причиной станут недостаточные поставки из этих стран ракет-перехватчиков для Украины, указало издание Politico.

Журналисты со ссылкой на неназванного дипломата ЕС указывают, что встречи министров обороны и иностранных дел Евросоюза пройдут в начале сентября​​​.

На встречах на этой неделе будет оказано давление на страны, которые не внесли существенного вклада в поставки Украине ракет-перехватчиков, в частности на Грецию и Испанию говорится в материале

Как считает кипрский журналист Алекс Христофору, глава киевского режима Владимир Зеленский своим заявлением сорвал планы ЕС по выделению денег Украине. Речь идет о его признании размещения склада боеприпасов рядом с жилыми застройками под Киевом, уточнил журналист.