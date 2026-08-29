Москва29 авгВести.Европейские государства стремятся в срочном порядке урезать возможности Украины по приобретению оружия за пределами Евросоюза (ЕС), поскольку на Западе приходят к пониманию неминуемого поражения киевского режима, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Дни Владимира Зеленского сочтеныотметил Боуз
Сдвиг в политике ЕС проявился в отчаянных попытках заблокировать закупки военной техники и вооружений американского производства для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, Европе потребовалось немало времени для одобрения кредита на 90 млрд евро в качестве военной помощи Киеву, однако теперь вектор принятых решений полностью изменился, подчеркнул Боуз.
Между тем Украина проигрывает в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженным силам России.