В Европе начали осознавать неизбежность краха Киева Боуз: в Европе начали осознавать обреченность Украины

Москва29 авг Вести.Европейские государства стремятся в срочном порядке урезать возможности Украины по приобретению оружия за пределами Евросоюза (ЕС), поскольку на Западе приходят к пониманию неминуемого поражения киевского режима, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Дни Владимира Зеленского сочтены отметил Боуз

Сдвиг в политике ЕС проявился в отчаянных попытках заблокировать закупки военной техники и вооружений американского производства для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Европе потребовалось немало времени для одобрения кредита на 90 млрд евро в качестве военной помощи Киеву, однако теперь вектор принятых решений полностью изменился, подчеркнул Боуз.

Между тем Украина проигрывает в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженным силам России.