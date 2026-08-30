Москва30 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, признав размещение склада боеприпасов рядом с жилыми застройками под Киевом, сорвал планы Европейского союза (ЕС) по выделению денег Украине. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Это чудовищное преступление бросает тень на киевский режим в момент, когда ЕС готовился оказать крупную финансовую поддержку. А теперь все сорвано. Просто так деньги отдать не получится сказал Христофору

По мнению журналиста, эта ситуация может обернуться катастрофой для Украины, ведь теперь ЕС может придержать финансирование до более благоприятного момента.

Как мне кажется, это решение [размещение складов рядом с жилыми домами] было принято Зеленским от отчаяния, но его последствия будут абсолютно разрушительными и катастрофическими для Украины отметил Христофору

Ранее российские военные нанесли ряд ударов по объектам ВСУ в Киеве и его окрестностях. Был поражен логистический центр армии киевского режима в Калиновке, который использовался боевиками для распределения военных грузов, полученных от западных спонсоров. Удар был нанесен и по складу с боекомплектом в селе Милая и складам хранения компонентов ракет "Фламинго".

На фоне ударов армии России Зеленский был вынужден признать, что склад боеприпасов в селе Милая находился вплотную к жилой застройке.