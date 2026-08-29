ВС РФ нанесли удар по логистическому центру ВСУ в Калиновке Минобороны: логистический центр ВСУ в Калиновке подвергся удару

Москва29 авг Вести.Российские вооруженные силы (ВС РФ) в ходе групповых ударов поразили логистический центр в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Объект в Калиновке был поражен высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками.

По информации ведомства, данный таможенный терминал принимал и распределял для ВСУ военные грузы, отправленные из стран Запада.

Накануне вооруженные силы России с применением беспилотников "Герань" поразили склад с боекомплектом (БК) под Киевом.

С помощью БПЛА также нанесен удар по промышленному предприятию "Файер Поинт" у Бучи. Небо над Киевом второй день затянуто пеленой дыма от бушующих у украинской столицы пожаров. Из-за близости к одному из очагов возгорания под Киевом перекрыта трасса Киев-Житомир, сообщают украинские СМИ. По одному из предположений, это связано с взрывом и последовавшим горением на одном из украинских военных складов.