Москва28 авгВести.Вооруженные силы России с применением беспилотников "Герань" поразили склад с боекомплектом (БК) под Киевом. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.
В результате ударов "Гераней" под Киевом поражен склад с БК. Разлетается далеко. По данным спутников NASA, масштабный пожар фиксируется в районе н.п. Милая, близ трассы Киев–Житомирнаписал он
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные с помощью БПЛА поразили промышленное предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, где производились и хранились химические вещества для изготовления ракет "Фламинго".