"Герани" поразили склад боеприпасов под Киевом, заявил Поддубный Поддубный: в результате ударов "Гераней" под Киевом поражен склад боеприпасов

Москва28 авг Вести.Вооруженные силы России с применением беспилотников "Герань" поразили склад с боекомплектом (БК) под Киевом. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

В результате ударов "Гераней" под Киевом поражен склад с БК. Разлетается далеко. По данным спутников NASA, масштабный пожар фиксируется в районе н.п. Милая, близ трассы Киев–Житомир написал он

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные с помощью БПЛА поразили промышленное предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, где производились и хранились химические вещества для изготовления ракет "Фламинго".