ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины в Киеве Минобороны: ВС РФ поразили предприятия украинского ВПК в Киеве

Москва16 авг Вести.Российские военные утром 16 августа нанесли групповой удар по украинским военным предприятиям в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что в Киеве удары пришлись по промпредприятию "Файер поинт", которое выпускает комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для ракет "Фламинго".

Кроме того, ВС РФ поразили предприятие "Киев-111" (ООО "Укрдефенс кампани"), занимающееся производством компонентов для ударных беспилотников, БПЛА "Хрущ" и зенитных дронов "Гарпия".

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военные нанесли массированные удары по целям в Киеве и Кровом Роге.