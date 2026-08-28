Москва28 авгВести.Российские военные ударными беспилотниками поразили промышленное предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, где производились и хранились химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет "Фламинго". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар был нанесен в рамках групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Поражено промышленное предприятие (ООО "Файер Поинт"), осуществлявшее производство и хранение химических веществ, необходимых для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности "Фламинго"говорится в сообщении ведомства
Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ за неделю нанесли один массированный и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Были атакованы в том числе предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ.