ВС РФ поразили предприятие под Киевом, где хранились химвещества для "Фламинго"

МО РФ сообщило об ударе по производству компонентов для ракет "Фламинго" ВС РФ поразили предприятие под Киевом, где хранились химвещества для "Фламинго"

Москва28 авг Вести.Российские военные ударными беспилотниками поразили промышленное предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, где производились и хранились химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет "Фламинго". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен в рамках групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Поражено промышленное предприятие (ООО "Файер Поинт"), осуществлявшее производство и хранение химических веществ, необходимых для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности "Фламинго" говорится в сообщении ведомства

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ за неделю нанесли один массированный и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Были атакованы в том числе предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ.