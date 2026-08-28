ВС РФ за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов по объектам ВСУ

Минобороны сообщило о 13 ударах по объектам на Украине за неделю ВС РФ за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов по объектам ВСУ

Москва28 авг Вести.Российские войска за неделю нанесли один массированный и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В еженедельной сводке ведомства отмечается, что удары наносились с применением высокоточного оружия и беспилотников большой дальности.

С 22 по 28 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов говорится в сообщении

Были атакованы предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. Кроме того, поражения получили логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались украинскими боевиками.

В перечне целей также названы военные аэродромы, производства беспилотников, склады боеприпасов и горючего и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Кроме того, российская армия в течение недели поразила патрульный катер ВМС Украины и восемь судов. В их числе – шесть сухогрузов и два танкера, действовавших в интересах ВСУ.

Минобороны также сообщило о выводе из строя объектов портовой инфраструктуры, использовавшихся для приема и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

Ранее МО РФ отчиталось о поражении складского комплекса в Киевской области. В зданиях хранились готовые изделия ракет "Фламинго".