МО: ВС РФ поразили под Киевом склад, где хранились изделия ракет "Фламинго"

ВС РФ поразили под Киевом склад, где хранились ракеты "Фламинго" МО: ВС РФ поразили под Киевом склад, где хранились изделия ракет "Фламинго"

Москва28 авг Вести.Вооруженные силы РФ поразили в Киевской области складской комплекс, использующийся для хранения готовых изделий ракет "Фламинго", сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что удар по объекту был нанесен минувшей ночью. Для поражения склада применялись боевые беспилотные летательные аппараты.

Для хранения изделий ракет "Фламинго" и топлива для ракетных ускорителей использовался складкой комплекс ООО "Стеллар Джет".

Ранее Минобороны РФ также продемонстрировало кадры ударов по местам запуска украинских крылатых ракет "Фламинго" в Харьковской области.