Москва28 авгВести.Вооруженные силы РФ поразили в Киевской области складской комплекс, использующийся для хранения готовых изделий ракет "Фламинго", сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что удар по объекту был нанесен минувшей ночью. Для поражения склада применялись боевые беспилотные летательные аппараты.
Для хранения изделий ракет "Фламинго" и топлива для ракетных ускорителей использовался складкой комплекс ООО "Стеллар Джет".
Ранее Минобороны РФ также продемонстрировало кадры ударов по местам запуска украинских крылатых ракет "Фламинго" в Харьковской области.