Москва25 авг Вести.Российское Минобороны показало кадры уничтожения места запуска крылатых ракет большой дальности ВСУ "Фламинго".

Вооружение Украины было уничтожено в районе населенного пункта Федоровка Харьковской области.

Поражение нанесено расчетами ОТРК "Искандер-М" двумя ракетами, а также 7 БпЛА "Герань-4 сикер". Цель поражена, наблюдается объемное горение разлива топлива на площади около 40 тысяч квадратных метров говорится в комментарии ведомства

Ранее российские войска освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Взятие села под контроль нарушает логистику ВСУ между Добропольем и Краматорском, а также приближает освобождение самого Доброполья.