Москва25 авгВести.Российское Минобороны показало кадры уничтожения места запуска крылатых ракет большой дальности ВСУ "Фламинго".
Вооружение Украины было уничтожено в районе населенного пункта Федоровка Харьковской области.
Поражение нанесено расчетами ОТРК "Искандер-М" двумя ракетами, а также 7 БпЛА "Герань-4 сикер". Цель поражена, наблюдается объемное горение разлива топлива на площади около 40 тысяч квадратных метровговорится в комментарии ведомства
Ранее российские войска освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Взятие села под контроль нарушает логистику ВСУ между Добропольем и Краматорском, а также приближает освобождение самого Доброполья.