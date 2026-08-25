Москва25 авг Вести.Российские войска освободили населенный пункт Анновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Анновка Донецкой народной республики говорится в сообщении российского военного ведомства

Село Анновка примыкает к Доброполью с северо-востока. Взятие села под контроль нарушает логистику ВСУ между Добропольем и Краматорском, а также приближает освобождение самого Доброполья. Успех на этом участке может вскрыть оборонительный контур противника и фактически обесценить всю систему укреплений, которые были выстроены вокруг Доброполья.

Военные эксперты называют освобождение Анновки ключевым моментом развития российского наступления сразу по нескольким направлениям.

Также за минувшие сутки российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника в населенных пунктах Доброполье, Белозерское, Новотроицкое, Викторовка, Грузское, Новогришино в ДНР, а также у Марьевки и Юрьевки Днепропетровской области. Потери ВСУ оцениваются в 350 военнослужащих. Разбиты две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийское орудие, поражены три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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