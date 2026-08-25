Военный эксперт Ходаренок раскрыл главную цель осенней кампании ВС РФ на Украине Эксперт Ходаренок: для ВС РФ главной целью осени станет взятие Донбасса

Москва25 авг Вести.Перед командованием вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в рамках осенне-зимней кампании 2026 года стоит задача овладеть Славянско-Краматорским укрепленным районом и установить контроль над всей территорией Донбасса. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Он уточнил, что противник за 12 лет оборудовал в Славянско-Краматорской агломерации мощный укрепрайон, штурм которого потребует некоторого времени.

Одна из важнейших задач предстоящей осенне-зимней кампании 2026 года — овладение Славянско-Краматорским укрепленным районом и установление контроля над всей территорией Донбасса пояснил Ходаренок в материале для Газета.ru

Ранее стало известно, что для ВСУ оперативная обстановка на славянско-краматорском участке ухудшается. В связи с этим киевский режим перебрасывает туда дополнительные силы.

О полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР) от присутствия ВСУ начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил в апреле 2026 года. После этого российская армия сосредоточилась на освобождении Донецкой народной республики (ДНР) и расширении приграничной буферной зоны.