Дандыкин: одной из главных задач ВС РФ до конца лета является освобождение ДНР

Военэксперт назвал важнейшую задачу в зоне СВО до конца лета Дандыкин: одной из главных задач ВС РФ до конца лета является освобождение ДНР

Москва4 июл Вести.Полное вытеснение Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донецкой Народной Республики остается одной из ключевых задач российских войск до конца лета. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, военнослужащие продолжат расширять зону безопасности и развивать наступления на других направлениях в зоне специальной военной операции (СВО).

Задачей этого лета и в какой-то степени начала осени станет расширение зоны безопасности, успешное продвижение на юг фронта и продолжение боев до полного изгнания противника из ДНР. Естественно, надо освобождать Херсонщину и Запорожье. Там у нас есть прекрасные подвижки: группировка "Днепр" затевает бои за Орехов рассказал Дандыкин

Он также отметил, что ВС РФ продолжают действия в Сумской и Днепропетровской областях.

Ранее стало известно, что подразделения российской армии нанесли удар по нефтебазе "Канцеровка" в районе Высокогорного в Запорожской области. Удар был нанесен дронами "Герань-4" и "Гербера".