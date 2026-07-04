ВС РФ нанесли удар по нефтебазе "Канцеровка" в Запорожской области

Армия России ударила по нефтебазе в Запорожье ВС РФ нанесли удар по нефтебазе "Канцеровка" в Запорожской области

Москва4 июл Вести.Подразделения Вооруженных сил РФ нанесли удар по нефтебазе "Канцеровка" в районе Высокогорного в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что для удара использовали беспилотные летательные аппараты "Герань-4" и "Гербера".

В результате попаданий инфраструктура объекта получила значительные повреждения говорится в сообщении МО РФ

В пресс-службе военного ведомства пояснили, что удар наносился в целях снижения военно-экономического потенциала киевского режима.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал, что ВС РФ продолжат наносить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима.