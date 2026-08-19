Военкор Разин – о надеждах украинского командования на Краматорск и Славянск Военкор: некоторые надежды командования ВСУ не соотносятся с реальностью

Москва19 авг Вести.Новое командование на Украине пытается представить ситуацию на фронте таким образом, что Краматорск и Славянск в Донецкой Народной Республике (ДНР) будут держаться под контролем ВСУ еще долго, однако это не соответствует реальному положению дел. Об этом рассказал военкор Владимир Разин в интервью ИС "Вести".

Краматорск и Славянск. Для противника это один из самых мощнейших укрепрайонов, как на территории Донецкой Народной Республики, так и в принципе в зоне СВО. Поэтому те люди, которые приходят на новые должности на Украине, хотят показать какие-то там показатели или надежды на то, что Славянск и Краматорск будут держаться долго отметил Владимир Разин

Он подчеркнул, что российская армия продолжает планомерное продвижение на этом направлении и освобождает населенные пункты, приближаясь к городам.

Наши ракетчики, операторы дронов, артиллеристы с каждым днем все увереннее поражают те цели, которые находятся как в городах, так и на путях к ним. То есть работа по мостам, транспорту, местам скопления противника не прекращается… Вместе с этим мы продвигаемся к Дружковке и создаем плацдарм с западного фланга добавил военкор

По мнению военного корреспондента Александра Коца, о чем он накануне написал в материале КП.RU, в осенней кампании российская армия сконцентрируется на трех направлениях – Орехове, Славянске и в полосе безопасности рядом с Курской и Белгородской областями.